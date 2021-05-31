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لبنان | قطاعات جديدة تعود للعمل.. إليكم بيان إدارة الكوارث حول تعديل إجراءات كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين
وسط بيروت

وسط بيروت

أعلنت ​غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث​، أنه “تنفيذا للقرار رقم 26/م ص تاريخ 6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة ​فيروس ​ ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، ومع التطور الإيجابي في الواقع الوبائي في ​لبنان​، ومع انخفاض عدد الإصابات، تم تعديل الإجراءات ضمن ​القطاع العام​ المشمول بإعادة الفتح ودوام العمل”.

وأشارت الغرفة، في بيان، إلى أن “توقيت العمل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، بات وفقا لدوام العمل الرسمي المحدد بموجب الأنظمة والقوانين، على أن تكون نسبة الحضور لجميع العاملين والموظفين 100%، مع التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية من تعقيم ووضع للكمامة”.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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