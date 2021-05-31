لبنان | ديل كول جدد الدعم للبنان في اليوم الدولي لحفظة السلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

احتفلت بعثة القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في “اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة” في مقرها العام في الناقورة، ركزت فيه على “الشباب وحفظة السلام الشباب بوصفهم عوامل فاعلة للسلام والأمن”.

وضع رئيس “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول والعميد الركن مارون قبياتي ممثلا قيادة الجيش، أكاليلا من الزهور تكريما لجنود حفظ السلام الذين سقطوا منذ العام 1978 وعددهم 322 فردا من أجل قضية السلام في جنوب لبنان وفقد أكثر من 4000 فردا في مهمات حول العالم منذ عام 1948.

أشاد اللواء ديل كول بـ”آلاف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في أنحاء العالم، لا سيما في جنوب لبنان، لخدمتهم المتفانية سعيا لتحقيق سلام دائم”، وقال: “بصفتنا حفظة سلام، فإن مهمتنا الحفاظ على السلام”، ولفت الى أن “نساء ورجال القبعات الزرق حول العالم يعملون لحماية المجتمعات والافراد ممن يحملون آمالا وأحلاما وخططا لمستقبل أفضل، والتي في كثير من الاحيان تحبطها النزاعات. وفي بعض الأحيان، ينضوي عملنا على بعض المخاطر الشخصية. واليوم، يثني العالم أجمع على شجاعتكم والتزامكم”.

وإذ أشار إلى عشرات الآلاف من حفظة السلام الشباب الذين يخدمون حاليا في أنحاء العالم، أكد أن “كل عنصر حفظ سلام شاب يقدم مساهمة حاسمة للسلام والأمن الدوليين. وكل عنصر حفظ سلام شاب يظلل مهمته بالطاقة والأمل وهي قيم لا يمكن أن تنضب في هذا العمل الصعب”، وقال: “نكرم ذكراهم من خلال مضاعفة الجهود لتطبيق مهمتنا والعمل من أجل السلام المستدام في المنطقة”.

علق ديل كول على الأحداث الأخيرة على طول الخط الأزرق، فأشار إلى أن “السلام والاستقرار على مدى السنوات ال-15 الماضية، لا يمكن اعتبارهما أمرا مفروغا منه”، وقال: “لا يمكننا السماح لأي حادثة زعزعة القرار 1701 وقف الأعمال العدائية”، شاكرا “القوات المسلحة اللبنانية على اجراءاتها السريعة والفاعلة في الأسابيع الماضية لمنع المزيد من التصعيد”.

وعن التحديات التي واجهها لبنان في العام الماضي، بما في ذلك جائحة “كوفيد-19” والانفجار في مرفأ بيروت، جدد ديل كول دعمه المستمر للبنان وشعبه، وقال: إن “اليونيفيل والدول المساهمة بقوات عسكرية قدموا الدعم للشعب في جنوب لبنان للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، بما في ذلك معدات وخبرة وتدريب للمستشفيات والمدارس والمجتمعات وسنواصل القيام بما يلزم”.

يشار الى أنه تم اختيار هذا اليوم لإحياء ذكرى إنشاء أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة “UNTSO”، حيث يعمل حاليا أكثر من 50 مراقب منها مع اليونيفيل من أجل السلام والاستقرار في جنوب لبنان.