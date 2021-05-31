لبنان | الدراجات النارية ممنوعة من تعبئة البنزين في النبطية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

نفى محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه “اصداره أي قرار بمنع الدراجات النارية من تعبئة البنزين في محافظة النبطية على الرغم من حرصه على توزيع المحروقات بشكل يومي وعادل لكل المواطنين”.

وأشار في بيان الى ان “أي قرار يصدر عنه يكون بشكل تعميم على البلديات في المحافظة”. يذكر أن ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أوضح سابقاً أن “الكميات التي نتسلّمها لا تكفي حاجة السوق وهي بالقطارة وهذا الأمر لم يعد يناسبنا لا كموزعين ولا كمحطات ولا كمواطنين”، واصفاً الوضع بالصعب.

وأضاف في حديث إذاعي أنه “لا حول ولا قوة”، مشيراً الى “سلسلة اجتماعات وإتصالات اليوم مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط”.

في سياق متصل، أوضح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض سابقاً، أنّ “الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك، ونرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حلحلة على صعيد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ووصول بواخر البنزين. وهذا الأمر من شأنه حلّ المشكلة لفترة 15 يوماً”.

وأكد أنّ “المطلوب إيجاد حل مستدام”، مشيراً إلى أنّه “في حال رُفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة”.