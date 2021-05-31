لبنان | القضاء الفرنسي يستمع للمرة الأولى لكارلوس غصن اعتباراً من اليوم في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 10:45 صباحًا

كشفت معلومات صحفية عن أن القضاء الفرنسي سيستمع للمرة الأولى لرجل الأعمال اللبناني الأصل والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن اعتباراً من اليوم في بيروت.

يذكر أن غصن وافق طوعاً سابقاً على الخضوع للاستجواب في بيروت من قبل قضاة فرنسيين يحققون في مزاعم سوء سلوك مالي بفرنسا. ووفق وكالة “أسوشيتد برس” فقد تؤدي النتيجة إلى توجيه تهم أولية إليه أو إسقاط بعض القضايا.

وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن “فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة”. وأضافوا أن هذه العيوب “التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية”.

وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً “الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي امكانية للطعن بقانونية الإجراء”.