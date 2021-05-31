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لبنان | كتل حارة تسيطر على لبنان… وطقس مطلع الأسبوع ربيعي بامتياز

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقعات الطقس

تُسيطر كتل حارة على لبنان اليوم، وتؤدي الى طقس ربيعي حار فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا، لتصبح فوق المعدلات، وتعود لتنخفض غدا.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٩ درجة
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح غربية تنشط جبلاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜
٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الثلاثاء : طقس ربيعي اعتيادي
مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

الاربعاء : طقس ربيعي اعتيادي
مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

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