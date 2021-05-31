لبنان | كتل حارة تسيطر على لبنان… وطقس مطلع الأسبوع ربيعي بامتياز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تُسيطر كتل حارة على لبنان اليوم، وتؤدي الى طقس ربيعي حار فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا، لتصبح فوق المعدلات، وتعود لتنخفض غدا.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٩ درجة

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح غربية تنشط جبلاً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الثلاثاء : طقس ربيعي اعتيادي

مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

الاربعاء : طقس ربيعي اعتيادي

مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س