لبنان | عبدالله: كل الحسابات السياسية والرهانات والمناورات تسقط أمام جوع المواطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “الحالة الانتظارية لتأليف حكومة الإنقاذ تستمر منذ أشهر، والنزيف الاقتصادي يتفاقم، وقلق الناس وذلهم من فقدان الأدوية والمحروقات والسلع الغذائية ينذر بكوارث اجتماعية وربما بفلتان أمني”.

وأضاف: “كل الحسابات السياسية والرهانات والمناورات تسقط أمام جوع المواطن وخوفه على مستقبل أولاده. فلنتعظ”.

في سياق متصل، كل الصورة الحكومية مشوّشة جداً والرؤية غير واضحة تماما، وفق ما تشير اليه التسريبات المستقاة من مواقع الحركة، وما الغموض القائم حول حقيقة ما يجري في الاتصالات الجارية إلا باعث إضافي على الشك بأن الأمور لم تتقدم.

وتحدثت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية عن أجواء “غير سليمة” نتيجة عودة المواقف المتباعدة والتعقيدات البعيدة جدا عن منطق الحلول والتي تزيد من اتساع الفجوة بين المعنيين الأساسيين بتشكيل الحكومة.

وتحدثت المصادر عن سيناريوهات قد يلجأ اليها البعض من شأنها خلط الأوراق من جديد، كاشفة عن صراع دستوري قائم على أكثر من محور، حيث هناك تخلّ تدريجي عن دستور الطائف.