لبنان | وزير الصحة: ماراثون فايزر قريباً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 07:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 7:40 مساءً

غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتك”.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نظمت أمس “ماراثون التلقيح” ضد فيروس كورونا بلقاح “أسترازينيكا”، حيث انطلق صباح السبت، في جميع المناطق اللبنانية، ولقي إقبالاً كثيفا على مراكز التلقيح، كما تلقى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اللقاح بعد تفقده احد المراكز في مدينة بعلبك.