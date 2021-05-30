لبنان | مستشار بهاء الحريري يغرّد عن النظام السوري وحلفائه في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 6:36 مساءً

نشر المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، ورئيس مجلس إدارة “صوت بيروت إنترناشونال” جيري ماهر، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي عبر تويتر جاء فيها “يطالعنا ما تبقى من أزلام النظام السوري في لبنان بفبركات معروفة الهدف فاقدة المفعول لكونها تتجاهل موقفنا المعروف من هذا النظام الذي مرّ على انسحاب جيشه من لبنان ١٦ عاماً، وإذا كان هدف هؤلاء التشويه أو تعطيل مؤسسات الشرعية، فلن يفلحوا لأن مصيرهم سيكون الزوال حتماً”.

وأضاف جيري ماهر “في ظل هذه السياسة الممنهجة، كان بهاء رفيق الحريري واضحاً وحازماً في مواجهة المنظومة الفاسدة وحزب الله، غير مبال بكل محاولة حصلت وتحصل لوضع العقبات في طريقه لإنقاذ لبنان ومد يد العون للشعب الذي يعاني كل ما يعانيه اليوم من أزمات اقتصادية واجتماعية حيث يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه”، مشيراً إلى أنه ““إزاء كل الذي يحصل سنبقى نشدد على التمسك بالسيادة والحرية والاستقلال التي وحدها ستقف سداً منيعاً في وجه هؤلاء الأزلام، فقد تعلمنا من خلال علاقتنا بالشيخ بهاء الحريري التركيز على شؤوننا الداخلية وهموم اللبنانيين لإنقاذ وطنهم”.

وختم “ولن ننسى الدور السلبي للنظام السوري الذي وضع العقبات في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان هذا الدور السلبي سبب إستنزاف مقدرات لبنان وشعبه ومنعهم من النهوض بوطنهم وإستقراره و إستقلاله”.