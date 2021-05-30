لبنان | سعيد: لا تسكتوا… جريمة المرفأ إرهابيّة لا accident

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً “سنكتشف ماذا جرى في الصين وسببّ إنتشار وباء كورونا، ولم نكتشف بعد مسؤول واحد عن إنفجار مرفأ بيروت!” مضيفاً “السلطة أي الدولة ومعها حزب الله، قتلوا وفجّروا وتسببوا بإقتلاع بيروت عن البحر الأبيض المتوسط، وإذا كنت أتجنّى عليهم، فليكشفوا لنا ماذا جرى”.

تابع سعيد “ترك أهل الضحايا الشهداء لوحدهم في مشهدٍ يضيف على حزنهم عجزهم عن التقدّم نحو الحقيقة”، مشيراً إلى أن “القوى السياسية أقفلت موضوع المرفأ وانتقلت إلى الإنتخابات، حزب الله يطالب بإقفال ملف المرفأ و توزيع “التعويضات”، والدولة تتلهّى بتقاسم السلطة”، وختم سعيد قائلاً: “لا تسكتوا، جريمة المرفأ إرهابيّة لا accident”.