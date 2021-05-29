لبنان | ما حقيقة سقوط شاب خلال ممارسة رياضة الطيران الشراعي في فتقا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح مركز الدفاع المدني في جونية، “بعد نشر خبر سقوط شاب خلال ممارسته هواية الطيران الشراعي فوق أحراج فتقا كسروان،” أن عناصر من وحدة الإنقاذ بالحبال في مركز جونية الإقليمي في الدفاع المدني تلقّت بلاغًا من امرأة مسنّة بعد ظهر اليوم يفيد بأنّها شاهدت شاباً يسقط في أحراج منطقة فتقا أثناء ممارسته هواية الطيران الشراعي.

ولفت المركز، في بيان، الى أنه، على الفور، قامت عناصر الدفاع المدني بالاتصال بالشركة المسؤولة عن الطيران الشراعي في غوسطا التي بدورها أبلغتها بأنّ ما من أحد مارس هذه الرياضة اليوم أو انطلق من مركزها بسبب الرياح القوية.

وقال البيان: “مع ذلك قامت عناصر وحدة الإنقاذ بالحبال بواجبها وأجرت مسحاً شاملاً للمنطقة بناءً على الاتصال التي وردها. ولكن، يهمّنا أن نوضح بأنّ لا أحد مارس هواية الطيران الشراعي اليوم وربما يكون قد تهيّأ للمرأة المسنة أنّها قد رأت أحدًا ما يسقط.

وان خبر سقوط شاب عارٍ عن الصحة بتاتاً”.