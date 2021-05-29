اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ما حقيقة سقوط شاب خلال ممارسة رياضة الطيران الشراعي في فتقا؟

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

عناصر من الدفاع المدني

أوضح مركز الدفاع المدني في جونية، “بعد نشر خبر سقوط شاب خلال ممارسته هواية الطيران الشراعي فوق أحراج فتقا كسروان،” أن عناصر من وحدة الإنقاذ بالحبال في مركز جونية الإقليمي في الدفاع المدني تلقّت بلاغًا من امرأة مسنّة بعد ظهر اليوم يفيد بأنّها شاهدت شاباً يسقط في أحراج منطقة فتقا أثناء ممارسته هواية الطيران الشراعي.

ولفت المركز، في بيان، الى أنه، على الفور، قامت عناصر الدفاع المدني بالاتصال بالشركة المسؤولة عن الطيران الشراعي في غوسطا التي بدورها أبلغتها بأنّ ما من أحد مارس هذه اليوم أو انطلق من مركزها بسبب الرياح القوية.

وقال البيان: “مع ذلك قامت عناصر وحدة الإنقاذ بالحبال بواجبها وأجرت مسحاً شاملاً للمنطقة بناءً على الاتصال التي وردها. ولكن، يهمّنا أن نوضح بأنّ لا أحد مارس هواية الطيران الشراعي اليوم وربما يكون قد تهيّأ للمرأة المسنة أنّها قد رأت أحدًا ما يسقط.

وان خبر سقوط شاب عارٍ عن الصحة بتاتاً”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا