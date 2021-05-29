لبنان | سعادة: فاتورة المولدات سترتفع مع ازدياد عدد ساعات القطع

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح رئيس تجمع اصحاب ​المولدات الخاصة​ عبدو سعادة، في حديث تلفزيوني، أن المولدات الخاصة تؤمن اليوم ​الكهرباء​ لمدة 19 ساعة تقريباً، لافتاً إلى أن التسعيرة تتأثر بسعر مادة ​المازوت​ وسعر صرف ​الدولار​ وعدد ساعات القطع.

وتحدث سعادة عن معاناة ​أصحاب المولدات​ في ظل عدم توفر مادة المازوت، موضحاً أنه بحال توفرها يتم الحصول عليها على أساس السعر في السوق السوداء، أي بقارق نحو 10000 ليرة عن السعر الرسمي.

وفي حين شدد على أنه لا يمكن الإستمرار في الواقع الحالي، كشف سعادة أن هناك تقنياً يحصل من قبل أصحاب المولدات في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الفاتورة الشهرية مع إرتفاع عدد ساعات القطع سترتفع حكماً.