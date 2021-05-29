لبنان | لهذه الأسباب ستتقاضى “الميدل إيست” أسعار الحجوزات بالدولار

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آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 9:27 مساءً
ميدل إيست
علق رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على تحول أسعار حجوزات السفر عبر الشركة الى الدفع بالدولار النقدي حصرا بدء من أول حزيران، مشيرا الى أن “الشركة تدفع 85 بالمئة من النفقات بالدولار النقدي من صيانة للطائرات وأجرة المطارات وغيرها”.
وتابع: “هذه التكاليف ستحتم على الشركة أن تتقاضى الحجوزات بالدولار النقدي بهدف تأمين اسمرارية العمل”.
رئيس نقابة وكلاء السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، أشار في حديث لموقع ‘سكاي نيوز عربية’، أن القرارليس محصورا بطيران الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركات العاملة في السوق اللبنانية كانت تقبل الشيكات من مكاتب السفر بانتظار أن يتولى مصرف لبنان تحويل دولاراتها إلى الخارج، لكنه تأخر عن التحويل حتى أصبحت قيمة المستحقات العالقة نحو 150 مليون دولار.
وأضاف: ‘مع تفاقم هذه الأزمة والأوضاع الاقتصادية والنقدية، جاءت النجدة من ناحية اتحاد النقل الجوي الدولي IATA ، إذ وافق على تقاضي الشركات العاملة في لبنان، ثمن تذاكر السفر بالدولار النقدي بدءا من يونيو’.
يشار إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان، كانت قد أعلنت أنها ستصدر تذاكر السفر وفقا لسعر صرف الدولار اليومي غير الرسمي في السوق السوداء.
وأضافت، في بريد إلكتروني إلى العملاء، أنه إلى أن يحين موعد تطبيق القرار، سيبقى الدفع بالشيكات المحلية أو بالليرة اللبنانية مشروطا برحلات الذهاب والإياب قبل شهر تموز المقبل.