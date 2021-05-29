لبنان | هذا ما كشفه الوزير حسن عما حققه “ماراثون أسترازينيكا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

وصف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم بـ”الماراتوني”، معلناً أن ماراتون التلقيح سيتكرر كل اسبوع وفقا للحاجة ووفق عدد اللقاحات المتوفرة.

وأوضح في حديث للـLBCI أن الماراتون سيطال الاسبوع المقبل بعض المناطق والمراكز التي لم تكن راغبة بالاشتراك.

وأشار الى أن عدد متلقي اللقاح اليوم بلغ 10521، لافتاً الى أن اللبنانيين شكلوا 65% ممن تلقوا اللقاح اليوم و23% كانوا من العمال الاجانب.

يشار إلى أن “ماراثون التلقيح” ضد فيروس كورونا بلقاح “أسترازينيكا”، انطلق صباح اليوم السبت، في جميع المناطق اللبنانية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى إقبال كثيف منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بلقاح “أسترازينيكا”.