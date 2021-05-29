لبنان | “مساحة لبنان”.. 10452 شخصاً تلقوا اللقاح ضمن “ماراثون أسترازينيكا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة أن 10452 مواطن ومقيم تلقوا لقاح “كورونا” لغاية الساعة 6.30 مساء، ضمن اليوم الخاص بماراثون أسترازينيكا.

إلى ذلك، أعلن مركز الصليب الأحمر اللبناني في انطلياس عن تمديد “ماراثون استرازينيكا” الى الساعة 8 مساء.

يشار إلى أن “ماراثون التلقيح” ضد فيروس كورونا بلقاح “أسترازينيكا”، انطلق صباح اليوم السبت، في جميع المناطق اللبنانية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى إقبال كثيف منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بلقاح “أسترازينيكا”.

كما تلقى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.