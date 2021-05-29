لبنان | الخليل: المجلس النيابي سيفقد شرعيته المحلية والدولية اذا لم تحصل الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها العام المقبل دون اي تأخير او تأجيل.

وشدد الخليل على ان الرئيس نبيه بري يصر على إجراء الانتخابات في موعدها وانه لا يمكن ان يقبل بالتمديد لأي سبب من الاسباب.

واضاف النائب الخليل خلال لقاء عقد في دارته حاصبيا لشرح قانون الانتخاب المقترح من كتلة التنمية والتحرير بحضور خبير القوانين الانتخابية محمد شمس الدين ومنسقي القرى والدوائر، ان موقف لبنان سيزداد ضعفا أمام المجتمع الدولي وان المجلس النيابي سيفقد شرعيته المحلية والدولية اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الديمقراطي في موعده الدستوري.

وقال: الانتخابات ستجري في موعدها ما بين الاول من شهر اذار وايار اي خلال الـ ٦٠ يوما السابقة لنهاية ولاية المجلس الحالي.

ودعا الخليل الى الاسراع في تشكيل حكومة مهمة إنقاذية توقف الانحدار كما جدد دعوته لإزالة الشروط التي يضعها البعض لان الانهيارات المالية والاقتصادية غير مسبوقة وتشكل تحديا حقيقيا امام بقاء لبنان.

بدوره عرض الباحث شمس الدين للحضور وضع الدائرة الانتخابية وتطورها في لبنان وصيغ قوانين الانتخاب المعروضة حاليا، سيما قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير(لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي مع اعتماد النظام النسبي والانفتاح على طرح اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية،اضافة لإنشاء مجلس للشيوخ والتعديلات الدستورية الضرورية) وقد تلا ذلك نقاش مفتوح للإجابة على اسئلة الحضور.