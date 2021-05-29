لبنان | الحلو: من يتلقى الراتب بالعملة اللبنانية لا يمكنه اليوم الدخول الى المستشفى!

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ ​جوزف الحلو​، في حديث تلفزيوني، ان “الوزارة تعاونت مع ​القوى الامنية​ و​الجيش​ اللبناني والهيئة الصحية والعديد من الفرق الاخرى من اجل الحد من انتشار ​فيروس كورونا​، وما نراه اليوم على الشواطئ اللبنانية يدل على اهمية الجهود التي كنا نقوم بها”، مبيناً ان “​المستشفيات​ الحكومية في لبنان عندما بدأت المعركة ضد فيروس كورونا، كانت بحالة صعبة للغاية ولكن الأن اصبحت ​المستشفيات الحكومية​ افضل من الماضي بدعم من ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، وهي اليوم اصبحت في تنافس مع الخاصة”، مبيناً ان “المستشفيات لديها تجهيزات خاصة بأقسام الطوارئ تصل قيمة التجهيزات الى 70 مليون دولار”.

وبين الحلو ان “الافلاس الذي حصل في البلاد وارتفاع سعر صرف ​الدولار​ اوصلوا البلاد الى هذه المرحلة الكارثية، ومن يتلقى الراتب بالعملة اللبنانية لا يمكنه الدخول الى المستشفى لانه لا يمكنه دفع ثمن ​المستلزمات الطبية​، ويجب علينا جميعاً ان نتعاون من اجل الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة”.