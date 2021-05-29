اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الحلو: من يتلقى الراتب بالعملة اللبنانية لا يمكنه اليوم الدخول الى المستشفى!

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ ​جوزف الحلو

أوضح مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ ​جوزف الحلو​، في حديث تلفزيوني، ان “الوزارة تعاونت مع ​القوى الامنية​ و​الجيش​ اللبناني والهيئة الصحية والعديد من الفرق الاخرى من اجل الحد من انتشار ​فيروس ​، وما نراه اليوم على الشواطئ اللبنانية يدل على اهمية الجهود التي كنا نقوم بها”، مبيناً ان “​المستشفيات​ الحكومية في لبنان عندما بدأت المعركة ضد فيروس كورونا، كانت بحالة صعبة للغاية ولكن الأن اصبحت ​المستشفيات الحكومية​ افضل من الماضي بدعم من ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، وهي اليوم اصبحت في تنافس مع الخاصة”، مبيناً ان “المستشفيات لديها تجهيزات خاصة بأقسام الطوارئ تصل قيمة التجهيزات الى 70 مليون دولار”.

وبين الحلو ان “الافلاس الذي حصل في البلاد وارتفاع سعر صرف ​الدولار​ اوصلوا البلاد الى هذه المرحلة الكارثية، ومن يتلقى الراتب بالعملة اللبنانية لا يمكنه الدخول الى المستشفى لانه لا يمكنه دفع ثمن ​المستلزمات الطبية​، ويجب علينا جميعاً ان نتعاون من اجل الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا