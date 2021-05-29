لبنان | طليس: سنعلن موقفنا من ملف المعاينة الميكانيكية الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري” في لبنان، بسام طليس، في بيان، أنه “بناء على الاتصال وتشاور بيننا وبين النائب نزيه نجم رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل بالبرلمان اللبناني، وحيث أنه وجه دعوة للجنة الاشغال العامة والنقل نهار الثلاثاء في العاشرة والنصف صباحا في حضور الوزراء المعنيين الداخلية والمالية والاشغال العامة والنقل ورئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس اتحادات النقل، لمناقشة ملف المعاينة الميكانيكية والخروج بصيغة قانونية تحفظ العمال والموظفين، وتعود بالنفع الى مصالح اللبنانيين عامة وخزينة الدولة بشكل خاص، وتطبيقا للقانون وكبادرة حسن نيه على أن تبقى المراكز مقفلة دون عمل، وهذا ما تم الالتزام به والاتفاق عليه، نعلن فورا عن سحب المركبات والآليات من أمام مراكز المعاينات الميكانيكية اليوم قبل السادسة مساء”.

وتابع: “بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل نعقد اجتماعا ومؤتمرا صحافيا الاربعاء، الساعة العاشرة والنصف صباحا لنعلن موقفنا من الموضوع”.