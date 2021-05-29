لبنان | نديم الجميّل: نشك بنية السلطة الحالية إجراء الانتخابات في موعدها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

شكك النائب نديم الجميل بـ”نية السلطة الحالية إجراء انتخابات في موعدها”، متهما إياها ب”فرط العقد الوطني كما فرطت بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين”، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لعدد من الكوادر الحزبية والاجتماعية في الأشرفية.

وأكد أن “الانتخابات، وإن حصلت، يجب أن نخوضها على أساس حلم لبنان المستقبل، من أجل إيقاف هجرة الأدمغة والشباب ومن أجل إعطائهم بريق أمل بالتغيير المنشود، لأن المجلس الحالي أثبت عقمه في معالجة القضايا الوطنية والأزمات المستجدة، وأهمها انفجار المرفأ في 4 آب الماضي”.

وبعد أن استمع الى شرح عن الدور التي تلعبه الجمعيات في “إعادة الحياة الى بعض أحياء المنطقة بخاصة في مار مخايل والجميزة”، حث المجتمعين على “العمل على إيجاد المشروع الذي يحفظ أولا كرامة الإنسان اللبناني وكرامة المسيحيين وكرامة أبناء المنطقة”.

وإذ نوه بـ”عمل المؤسسات المدنية في مساعدة المواطنين، وبالتعاون بين مؤسستي بشير الجميل وأشرفية 2020″، أشار الى أن “أبناء الأشرفية يستحقون اهتماما أكبر من قبلنا، وسنجري اتصالات مع الأصدقاء والجهات المانحة لتعزيز المساعدات وتنظيمها كمشروع متكامل يسعى الى دعم المتضررين والعائلات المحتاجة بطريقة تحفظ كرامتهم قبل كل شيء”.