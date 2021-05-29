لبنان | بهاء الحريري لمجلس الأمن الدولي: قلقون من توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

بعث الشيخ بهاء الحريري برسالة إلى ممثلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه من توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، قائلاً “شعرت بالقلق عندما قرأت هذا الأسبوع تقاريراً تفيد بأنّ العمل الهامّ الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان قد توقف، لأنها غير قادرة حالياً على الوفاء بالتزاماتها المالية. إنّ التحقيق في اغتيال والدي، رفيق الحريري، في منعطف حرج ويجب دعمه لمواصلة أنشطته”.

وأضاف بهاء الحريري “إنّ لهذه المحكمة دور فريد ولكنه حاسم أيضاً، ليس على صعيد لبنان فحسب، بل على صعيد المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً أيضاً. لقد كان عملها رائداً في طريق الوصول إلى الحقيقة والمساءلة والعدالة، في منطقة لا تزال تعاني من المشاكل. وكانت إدانة سليم عياش في آب الماضي لدوره في تفجير عام 2005 دليلاً على أنّ مرتكبي أبشع الجرائم، لن يتمكنوا بعد الآن من الإفلات من أعمالهم الإجرامية. سيؤدي إيقاف عمل المحكمة الجنائية الدولية الآن إلى إرسال رسالة للأشخاص ذوي النوايا الخبيثة، بأنهم الآن أحرار لكي يتصرفوا دون عقاب”.

توازياً، رحب الشيخ بهاء بدعوة الأمين العام غوتيريس للمانحين إلى التدخل بسرعة لسد الفجوة في ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان، قائلاً “من الواضح لي أنّ العدالة الدولية تعرقلها المشاكل التي يعاني منها لبنان، حيث أدّت عدم كفاءة وفساد النخبة الحاكمة الداخلية إلى دفع الاقتصاد نحو الحضيض”.