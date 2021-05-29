لبنان | البزري: لوضع خطة مناسبة لمواجهة النقص الحالي في الأدوية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، إلى “ضرورة عقد إجتماع تنسيقي بين نقابتي الأطباء في لبنان ونقابة الصيادلة، من أجل وضع خطة مناسبة لمواجهة النقص الحالي والمتوقع في الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية والمخبرية”، معتبرا أن “الأمن الصحي للمواطنين في خطر، وإن الجسم الطبي ورغم طاقاته البشرية المميزة سيخسر الكثير من قدراته في معالجة المرضى في حال استمر فقدان الدواء والمواد اللازمة للتشخيص والمعالجة”.

وأكد “أن غياب رؤية مستقبلية واضحة لدى هذه الحكومة وعدم قيامها إستباقيا بتفادي الوقوع في هذه الأزمة هما من الأسباب التي قد تعرض المواطنين وأمنهم الصحي للخطر”.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة ويعاني المواطن من مشكلة شح الأدوية في الصيدليات والمعدات الطبية.