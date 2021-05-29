لبنان | ‏”الصحة”: ‏5834 شخص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة أن عدد الملقحين في ماراثون استرازينيكا ‏لغاية الساعة الواحدة ظهراً بلغ 5834 شخص.‏ وانطلق صباح اليوم السبت “ماراثون أسترازينيكا” ضمن الحملة الوطنية ‏للتلقيح ضد فيروس كورونا،‏ حيث شهدت المراكز المعتمدة في مختلف ‏المناطق اللبنانية منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً كثيفاً من المواطنين ‏الراغبين بتلقّي اللقاح. ‏

ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن ‏الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات.‏ وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي أن ‏الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً لإعطاء اللقاح ‏مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح لها بتلقي لقاح ‏استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة حتى 65 ومن لا يعانون ‏أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون قد تعرضوا ‏إلى جلطات سابقة.‏

وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك فهو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس ‏وتشجيعهم على تلقي لقاح استرازينكا لتأمين المناعة الاجتماعية بأعلى ‏نسبة ممكنة. كما أن هذه الخطوة في هذا اليوم قد تكون تحفيزية لتشجيع ‏عدد أكبر من المواطنين على تلقي اللقاح في وقت لاحق وتسهيل عملية ‏الوصول إليه. ‏وخصص هذا اليوم تحديداً لتلقي اللقاح من دون موعد مسبق وبالتالي لن ‏يشكل الموعد المسبق عائقاً أمام المواطنين. ‏

ويمكن أن يحضروا إلى المراكز المعتمدة لإعطاء لقاح استرازينكا وليس ‏المطلوب هنا إلا الأوراق الثبوتية في حال عدم التسجيل على المنصة ‏لتلقي اللقاح، على أمل أن يساعد ذلك في تلقيح شريحة كبرى من ‏المواطنين لمواجهة الوباء.‏