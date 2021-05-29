لبنان | ‏”الصحة”: ‏5834 شخص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” ‏

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مواطنون تلقوا لقاح "أسترازينيكا"
أعلنت وزارة الصحة العامة أن عدد الملقحين في ماراثون استرازينيكا لغاية الساعة الواحدة ظهراً بلغ 5834 شخص. وانطلق صباح اليوم السبت “ماراثون أسترازينيكا” ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث شهدت المراكز المعتمدة في مختلف المناطق اللبنانية منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً كثيفاً من المواطنين الراغبين بتلقّي اللقاح.
ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات. وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي أن الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً لإعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح لها بتلقي لقاح استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة حتى 65 ومن لا يعانون أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون قد تعرضوا إلى جلطات سابقة.
وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك فهو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس وتشجيعهم على تلقي لقاح استرازينكا لتأمين المناعة الاجتماعية بأعلى نسبة ممكنة. كما أن هذه الخطوة في هذا اليوم قد تكون تحفيزية لتشجيع عدد أكبر من المواطنين على تلقي اللقاح في وقت لاحق وتسهيل عملية الوصول إليه. وخصص هذا اليوم تحديداً لتلقي اللقاح من دون موعد مسبق وبالتالي لن يشكل الموعد المسبق عائقاً أمام المواطنين.
ويمكن أن يحضروا إلى المراكز المعتمدة لإعطاء لقاح استرازينكا وليس المطلوب هنا إلا الأوراق الثبوتية في حال عدم التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح، على أمل أن يساعد ذلك في تلقيح شريحة كبرى من المواطنين لمواجهة الوباء.