لبنان | مساعدة “قواتية” للمودعين… الجؤوا إلى خطوات قانونية عملية حفاظًا على أموالكم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي‎:‎

‎”‎عطفًا على دعوة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المودعين إلى الحجز الاحتياطي على الاحتياطي الإلزامي للودائع في ‏مصرف لبنان، ولأنّ الاكتفاء بالتحذير السياسي لن يردع هذه السلطة التي لن تتوانى عن سرقة مدخرات الناس حفاظًا على سلطتها ‏التي أوصلت لبنان إلى الهلاك، تدعو “القوات اللبنانية” المواطنين للجوء إلى خطوات قانونيّة عمليّة حفاظًا على أموالهم وجنى عمرهم ‏من خلال حجز قانوني على الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وعليه، تضع “القوات” نفسها بتصرّف المودعين جميعهم الذين ‏يريدون التقَدُّم بشكاوى حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي تحت عنوان: إحجز، لضمان تحصيل أموالك المودعة لدى المصارف.

وأمّا خريطة الطريق التي على أساسها تقدم هذه الشكاوى، فهي كالآتي:‏‎ ‎

إن طلب الحجز الاحتياطي تحت يد مصرف لبنان يقدم أمام دوائر التنفيذ المختصة معطوفة على المادة 866 وما يليها من قانون ‏الأصول المدنية، وذلك بواسطة محام كما يلي‎:‎

‎- ‎إبراز المودع ما يثبت إيداعه لأموال في المصرف بموجب حساب مصرفي (كشف حساب صادر عن المصرف، حساب جار، دفتر ‏توفير …).

‎- ‎إثبات تخلّف المصرف عن تسديد قيمة الحساب للزبون بموجب إنذار يرسله للمصرف يطالب فيه بتسديد قيمة حسابه بالعملة المودع ‏بها خلال مهلة محدّدة تحت طائلة مراجعة القضاء‎.

‎- ‎طلب حجز احتياطي لدى ثالث على أموال المصرف من الإحتياطي الإلزامي المودعة من المصرف المعني لدى مصرف لبنان.‎

‎- ‎تثبيت الحجز الإحتياطي خلال مهلة خمسة أيام بموجب حجز تنفيذي أو دعوى لمطالبة المصرف بتسديد قيمة الدين المترتب بذمّته ‏للمودع نقدًا‎.‎

ويبقى أنّه ابتداء من نهار الاثنين نضع في تصرُّف المودعين جميعهم الذين يودّون رفع دعاوى حجز احتياطي ثلاثة أرقام هاتفية ‏وسيتكفّل محامو “القوات اللبنانية” بمتابعتها‎.‎

يرجى الاتصال بين الساعة الثالثة والسادسة من بعد ظهر كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة على الأرقام الآتية‎:‎

‎81/058530‎

‎81/064660‎

‎81/084645″.