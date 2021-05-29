لبنان | مساعدة “قواتية” للمودعين… الجؤوا إلى خطوات قانونية عملية حفاظًا على أموالكم

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القوات اللبنانية
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
”عطفًا على دعوة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المودعين إلى الحجز الاحتياطي على الاحتياطي الإلزامي للودائع في مصرف لبنان، ولأنّ الاكتفاء بالتحذير السياسي لن يردع هذه السلطة التي لن تتوانى عن سرقة مدخرات الناس حفاظًا على سلطتها التي أوصلت لبنان إلى الهلاك، تدعو “القوات اللبنانية” المواطنين للجوء إلى خطوات قانونيّة عمليّة حفاظًا على أموالهم وجنى عمرهم من خلال حجز قانوني على الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وعليه، تضع “القوات” نفسها بتصرّف المودعين جميعهم الذين يريدون التقَدُّم بشكاوى حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي تحت عنوان: إحجز، لضمان تحصيل أموالك المودعة لدى المصارف.
وأمّا خريطة الطريق التي على أساسها تقدم هذه الشكاوى، فهي كالآتي:
إن طلب الحجز الاحتياطي تحت يد مصرف لبنان يقدم أمام دوائر التنفيذ المختصة معطوفة على المادة 866 وما يليها من قانون الأصول المدنية، وذلك بواسطة محام كما يلي:
- إبراز المودع ما يثبت إيداعه لأموال في المصرف بموجب حساب مصرفي (كشف حساب صادر عن المصرف، حساب جار، دفتر توفير …).
- إثبات تخلّف المصرف عن تسديد قيمة الحساب للزبون بموجب إنذار يرسله للمصرف يطالب فيه بتسديد قيمة حسابه بالعملة المودع بها خلال مهلة محدّدة تحت طائلة مراجعة القضاء.
- طلب حجز احتياطي لدى ثالث على أموال المصرف من الإحتياطي الإلزامي المودعة من المصرف المعني لدى مصرف لبنان.
- تثبيت الحجز الإحتياطي خلال مهلة خمسة أيام بموجب حجز تنفيذي أو دعوى لمطالبة المصرف بتسديد قيمة الدين المترتب بذمّته للمودع نقدًا.
ويبقى أنّه ابتداء من نهار الاثنين نضع في تصرُّف المودعين جميعهم الذين يودّون رفع دعاوى حجز احتياطي ثلاثة أرقام هاتفية وسيتكفّل محامو “القوات اللبنانية” بمتابعتها.
يرجى الاتصال بين الساعة الثالثة والسادسة من بعد ظهر كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة على الأرقام الآتية:
81/058530
81/064660
81/084645″.