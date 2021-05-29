لبنان | عون للأسد: نتمنى أن تترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمنى رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في ‏‏سوريا.‏

ووجه عون رسالة للأسد هنّأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً لسوريا، قائلاً: “أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار ‏في بلدكم وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.‏

وفاز الأسد بعد أن نال 95.1% من أصوات الناخبين، وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي ثاني ‏انتخابات رئاسية في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.‏

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أصدرت بيانًا مشتركًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن الانتخابات “لن ‏تكون حرة ولا عادلة”، وهو ما رد عليه الأسد مشيرا إلى أن قيمة أراء هذه الدول بشان الانتخابات “صفر”.‏

وقال الأسد خلال إدلائه وزوجته، أسماء الأسد، بصوتيهما في الانتخابات بمدينة دوما بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق: “هذا ‏الاستحقاق ورد الفعل الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر، قرار المواطن السوري بيده، بيد الشعب ليس بيد أي ‏جهة أخرى”.‏