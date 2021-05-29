لبنان | عون للأسد: نتمنى أن تترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ‏

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ميشال عون
تمنى رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في سوريا.
ووجه عون رسالة للأسد هنّأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً لسوريا، قائلاً: “أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.
وفاز الأسد بعد أن نال 95.1% من أصوات الناخبين، وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي ثاني انتخابات رئاسية في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أصدرت بيانًا مشتركًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن الانتخابات “لن تكون حرة ولا عادلة”، وهو ما رد عليه الأسد مشيرا إلى أن قيمة أراء هذه الدول بشان الانتخابات “صفر”.
وقال الأسد خلال إدلائه وزوجته، أسماء الأسد، بصوتيهما في الانتخابات بمدينة دوما بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق: “هذا الاستحقاق ورد الفعل الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر، قرار المواطن السوري بيده، بيد الشعب ليس بيد أي جهة أخرى”.