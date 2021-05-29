لبنان | محفوض عن برقيات التهنئة للأسد: “لا أصدقاء لسوريا في لبنان بل عملاء”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غردّ رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “تويتر” قائلاً: “برقيات ورسائل ‏تهنئة من كل حدب وصوب الى بشار الأسد أهمها من موارنة طامحين للترشح ‏لرئاسة الجمهورية لكن فات هؤلاء أن للبنان معتقلين لبنانيين في سجون الاسد ‏وملف مبكّل بجريمتي تفجير مسجدي طرابلس”.‏ وأضاف: “على ما قال البطريرك صفير: لا أصدقاء لسوريا في لبنان بل عملاء… ‏إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”.‏

إشارة إلى ان النائب جبران باسيل وجه برقية تهنئة ‏الى الاسد، لمناسبة إعادة انتخابه، جاء فيها: “السيد ‏الرئيس، أتقدم منكم ومن الشعب السوري الشقيق بأصدق التهاني بإعادة إنتخابكم ‏بما يعكس ثقة شعبكم بكم وأمله بأن تقودوا مسيرة إعادة إعمار سوريا وتثبيت ‏إستقرارها وإعادتها إلى مكانها ومكانتها في العالم العربي عامة وشرق المتوسط ‏خاصة”.‏

وتابع: “إن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي ‏مشروع مشبوه يهدف الى ضرب النسيج الإجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها ‏في انحاء العالم”.‏

وختم: “إنني على ثقة بأنكم ستبادرون الى تسهيل عودة النازحين السوريين الى ‏أرضهم، وأخص منهم الذين نزحوا الى لبنان. سدد الله خطاكم وحقق للشعب ‏السوري جميع آماله بالأمن والإستقرار والإزدهار”.‏