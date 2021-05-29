لبنان | بالصورة – التشكيلتان الحكوميتان اللتان قدمهما عون للراعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت معلومات صحفية عن التشكيلتين الحكوميتين اللتين قدّمهما رئيس الجمهورية ميشال عون للبطريرك الماروني الكاردينال مار ‏بشارة بطرس الراعي‎.‎

ويمرّ لبنان بأزمة حكومية كبيرة إذ شكلت خطراً على وجود لبنان فعلياً بسبب تدحرج الوضع بسرعة قياسية. وفي المجال الحكومي، ذكرت مصادر متابعة ‏لعملية تشكيل الحكومة في وقت سابق من اليوم أن حركة اتصالات مستمرة خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر وتضييق ‏شقة الخلافات بين بعبدا و”بيت الوسط”، الا أنها لم تدخل في تفاصيل ما تحقق من خلالها ولاسيما منها اللقاء المطول الذي عقد بين ‏النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.‏

وتوقعت المصادر عقد لقاء ثنائي بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل بعد عودة الاخير من الخارج ‏نهاية الاسبوع الحالي، يتم خلاله جوجلة للافكار والمقترحات التي تم التداول فيها بعد جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ونتائج الاتصالات ‏التي قام بها بري شخصيا مع الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة ولاسيما حزب الله والنائب جبران باسيل لتحريك الجمود الحاصل ‏بعملية التشكيل.‏

وفي ضوء تقييم نتائج هذه الاتصالات قد تحدد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية وكيفية التعاطي ‏بملف التشكيل معه. ووصفت المصادر تكتم كل الاطراف على فحوى الاتصالات الجارية، بأنه يؤشر إلى جدية واهتمام للخروج ‏بنتائج مشجعة تبشر بتحقيق التقدم المطلوب باتجاه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، الا انها اعتبرت ان انضاج الطبخة الحكومية ‏بصيغتها النهائية لا يزال يتطلب الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدلية، وقد يكون هذا الامر ممكنا بعدما تقدم عون والحريري بأكثر ‏من اسم وبالتالي اصبح الاتفاق على الاسمين المرشحين لتولي هاتين الوزارتين اسهل من السابق، اذا صفت النوايا.‏

وكان رفع الراعي بدوره سلسلة من الثوابت في حديث سابق له منها السيادة والحرية وبناء الدولة والشراكة والمساواة، معلناً التمسكّ بالدستور والمناصفة واعتباره أنّ المثالثة طرح يضرب الميثاقية والعيش المشترك.