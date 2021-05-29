لبنان | القاضية عون للقضاة: انتفضوا!‏

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آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 10:53 صباحًا
القاضية غادة عون
وجهت القاضية غادة عون نداءً عبر “تويتر” طالبت القضاة الانتفاض وألا يقبلوا بأقلّ من إقرار قانون استقلال السلطة القضائية. وقالت عبر “تويتر”: “يا قضاة انتفضوا ولا تقبلوا بأقل من اقرار قانون استقلال السلطة القضائية”.
وشهدت منصة “تويتر” في الأيام الماضية، جولة جديدة من المواجهات بين القاضية عون والنيابة العام اللبنانية التي يرأسها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.
البداية مع القاضية عون التي غرّدت قائلة: “انو انا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اية مسؤولية”. وأضافت: “مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات… وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ ح الملف وتدمر بيروت”. وختمت: “وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.
بالمقابل، ردّت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، كاتبة: “التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق الرد والرد المضاد، نشرت القاضية عون تغريدة ثانية، جاء فيها: “ثم يهان وبجرجر محامي عل الطريق ويعتقل لانه استرجى ان يرفع الصوت ويسال اين ملفات الفساد. وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سالوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه اراد السير بهذه الملفات الى النهاية”.