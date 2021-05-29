لبنان | القاضية عون للقضاة: انتفضوا!‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 10:53 صباحًا

وجهت القاضية غادة عون نداءً عبر “تويتر” طالبت القضاة ‏الانتفاض وألا يقبلوا بأقلّ من إقرار قانون استقلال السلطة القضائية.‏ وقالت عبر “تويتر”: “يا قضاة انتفضوا ولا تقبلوا بأقل من اقرار قانون ‏استقلال السلطة القضائية”.‏

وشهدت منصة “تويتر” في الأيام الماضية، جولة جديدة من ‏المواجهات بين القاضية عون والنيابة العام اللبنانية التي يرأسها ‏النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.‏

البداية مع القاضية عون التي غرّدت قائلة: “انو انا ما عم افهم. هل ‏في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اية مسؤولية”.‏ وأضافت: “مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف ‏بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات… وثبت ان التفجير ناتج ‏عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ ح الملف ‏وتدمر بيروت”. وختمت: “وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.‏

بالمقابل، ردّت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، ‏كاتبة: “التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت ‏إشراف محقق عدلي ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس ‏من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي”.‏

وفي سياق الرد والرد المضاد، نشرت القاضية عون تغريدة ثانية، ‏جاء فيها: “ثم يهان وبجرجر محامي عل الطريق ويعتقل لانه ‏استرجى ان يرفع الصوت ويسال اين ملفات الفساد. وكذلك يعتقل ‏ناشطون لانهم سالوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ‏ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه اراد ‏السير بهذه الملفات الى النهاية”.‏