لبنان | طقس ربيعي اعتيادي مستقر في الـ”weekend”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

يسيطر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي ومستقر حاليا ويستمر اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتعود وترتفع الاثنين لتصبح ‏حارة نهارا وفوق المعدلات‎.‎

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو: مشمس

‏٣‏‎- ‎الرياح غربية ضعيفة تعتدل احيانا٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي‎:‎

الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع ‏تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احيانا خاصة شمالا ٥٠كم/س.الاثنين: طقس ربيعي حار نهارا مع ارتفاع ‏بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣١ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س‎.‎

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