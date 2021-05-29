لبنان | طقس ربيعي اعتيادي مستقر في الـ”weekend”

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توقعات الطقس
يسيطر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي ومستقر حاليا ويستمر اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتعود وترتفع الاثنين لتصبح حارة نهارا وفوق المعدلات.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح غربية ضعيفة تعتدل احيانا٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احيانا خاصة شمالا ٥٠كم/س.الاثنين: طقس ربيعي حار نهارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣١ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س.
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