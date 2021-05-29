لبنان | يروج المخدرات ويتاجر بها في أنطلياس

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية للحد من ظاهرة ترويج ‏المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة أعمال الرصد والتعقب المكثّفة لمنزل يُستَخدَم لترويج وتجارة المخدرات في منطقة ‏أنطلياس‎.‎

بتاريخ 20/05/2021، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة المنزل المذكور حيث أوقفت المدعو‎:‎

‎ ‎ب. ه. (مواليد عام 1988، سوري) المطلوب للقضاء بجرم ترويج مخدرات‎.‎

‎ ‎وضبطت كمية من المخدرات، عبارة عن /224/ ظرف و/4/علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين معدة للترويج، مبلغ مالي، وهاتف ‏خليوي‎.‎

تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص‎.‎