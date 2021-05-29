لبنان | ‏”نزلة” لدولار السوق السوداء… هدوء قبل العاصفة؟‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغ 12675 ليرة للشراء، و12725 ليرة للبيع، مقابل نحو ‏‏13000 ليرة للشراء، و13050 ليرة للبيع، أمس.‏

ويمرّ لبنان بعدة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية إثر فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية ما أهلك ‏المواطن ووضع أكثر من 60% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.‏

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، ‏قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.‏

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.‏ وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، ‏و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.‏