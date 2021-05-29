لبنان | ‏”نزلة” لدولار السوق السوداء… هدوء قبل العاصفة؟‏

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الدولار
سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغ 12675 ليرة للشراء، و12725 ليرة للبيع، مقابل نحو 13000 ليرة للشراء، و13050 ليرة للبيع، أمس.
ويمرّ لبنان بعدة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية إثر فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية ما أهلك المواطن ووضع أكثر من 60% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.