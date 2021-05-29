لبنان | حسن يتلقى لقاح “أسترازينيكا”: “قانوني”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

تلقي وزير الصحة العامة حمد حسن لقاح أسترازينيكا في مركز اتحاد بلديات بعلبك، والذي تعتمده دول عدة لعمر 18 سنة وما فوق، ‏فيما تعتمده وزارة الصحة العامة من عمر 30 وما فوق‎.‎

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وفي السياق، قال حسن: “قانوني، مثل أي مواطن حصلت على اللقاح وفق الفئة العمرية”.‏

وانطلقت صباح اليوم السبت عملية ماراتون التلقيح في مختلف المناطق ‏اللبنانية.‏ وأعلنت وزارة الصحة العامة عبر “تويتر” أن الإقبال ‏كثيف جداً في ‏المناطق منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز “أسترازينكا”.‏

ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن ‏الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات.‏

تزامنًا، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر “تويتر” ‏قائلاً: “الأمور تسير بشكل سلس في مركز تلقيح أسترازينيكا في ‏مستشفى ‏رفيق الحريري. الأبحاث تشير إلى أن تلقي اللقاح بشكل كامل يمكن أن ‏يكون فعالاً بنسبة 90% في الحد من الحاجة ‏للاستشفاء في حال التعرض ‏للمتحورات الأكثر عدوى التي اكتشفت في الهند”.‏

وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي ‏لـ”النهار” أن الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً ‏‏لإعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح ‏لها بتلقي لقاح استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة ‏حتى 65 ‏ومن لا يعانون أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون ‏قد تعرضوا إلى جلطات سابقة.‏