لبنان | حسن يتلقى لقاح “أسترازينيكا”: “قانوني”‏

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حمد حسن تلقى لقاح أسترازينيكا
تلقي وزير الصحة العامة حمد حسن لقاح أسترازينيكا في مركز اتحاد بلديات بعلبك، والذي تعتمده دول عدة لعمر 18 سنة وما فوق، فيما تعتمده وزارة الصحة العامة من عمر 30 وما فوق.
وفي السياق، قال حسن: “قانوني، مثل أي مواطن حصلت على اللقاح وفق الفئة العمرية”.
وانطلقت صباح اليوم السبت عملية ماراتون التلقيح في مختلف المناطق اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة العامة عبر “تويتر” أن الإقبال كثيف جداً في المناطق منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز “أسترازينكا”.
ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات.
تزامنًا، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر “تويتر” قائلاً: “الأمور تسير بشكل سلس في مركز تلقيح أسترازينيكا في مستشفى رفيق الحريري. الأبحاث تشير إلى أن تلقي اللقاح بشكل كامل يمكن أن يكون فعالاً بنسبة 90% في الحد من الحاجة للاستشفاء في حال التعرض للمتحورات الأكثر عدوى التي اكتشفت في الهند”.
وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي لـ”النهار” أن الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً لإعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح لها بتلقي لقاح استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة حتى 65 ومن لا يعانون أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون قد تعرضوا إلى جلطات سابقة.