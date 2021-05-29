لبنان | نديم الجميل: أوقفوا هذه المهزلة!‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

أكد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر “تويتر” أن رفع الدعم بات ضرورياً لأن المستفيدين منه هم التجار و”الجيران”، لا المواطن. ‏يجب علينا ان نوقف هذه المهزلة (المجزرة)، اليوم قبل الغد، كي لا تتكرّر، مؤامرة الدولة والمصارف مع التجار والمستوردين”.‏

ويشهد لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق، إذ فقدت الليرة أكثر من ثمانين بالمئة من قيمتها ويواجه غالبية اللبنانيين الفقر.‏ وعلى ‏الأثر، يعاني لبنان من شح في المحروقات والدواء والمواد الغذائية، إذ يتكرّر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود كل ‏فترة لكن ‏لأسباب تختلف، بحسب المعنيين، فتارةً ترتبط بارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي لبنانياً، وأحياناً أخرى بارتفاع سعر ‏صرف الدولار ‏في لبنان، وتحديداً في السوق السوداء، أو لعدم فتح اعتمادات كافية لاستيراد مادة البنزين من الخارج.‏

في المقابل، يطالب خبراء اقتصاديون ومعنيون في الشأن الغذائي برفع الدعم وتقديم بدائل للناس بآليات شفافة، منها البطاقة التمويلية ‏‏والمساعدات النقدية المباشرة، باعتبار أنّ المواد المدعومة، ومن بينها المازوت والبنزين، تهرب إلى سورية ولا يستفيد منها اللبنانيون ‏‏ولا يجدونها أصلاً في السوق، وهم يرفضون إنفاق ما تبقى من ودائعهم في المصارف على دعم التهريب.‏

على صعيد آخر، عادت أزمة انقطاع الأدوية لتلوح في الأفق في ظلّ امتناع شركات ووكلاء عن تسليم الأدوية للصيدليات بانتظار رفع ‏‏الدعم عنها وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذه الأدوية ترتبط بشكل أساسي بأمراض مزمنة، منها الضغط، القلب، السكري وغير ذلك.‏