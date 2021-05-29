لبنان | نديم الجميل: أوقفوا هذه المهزلة!‏

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نديم الجميل
أكد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر “تويتر” أن رفع الدعم بات ضرورياً لأن المستفيدين منه هم التجار و”الجيران”، لا المواطن. يجب علينا ان نوقف هذه المهزلة (المجزرة)، اليوم قبل الغد، كي لا تتكرّر، مؤامرة الدولة والمصارف مع التجار والمستوردين”.
ويشهد لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق، إذ فقدت الليرة أكثر من ثمانين بالمئة من قيمتها ويواجه غالبية اللبنانيين الفقر. وعلى الأثر، يعاني لبنان من شح في المحروقات والدواء والمواد الغذائية، إذ يتكرّر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود كل فترة لكن لأسباب تختلف، بحسب المعنيين، فتارةً ترتبط بارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي لبنانياً، وأحياناً أخرى بارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، وتحديداً في السوق السوداء، أو لعدم فتح اعتمادات كافية لاستيراد مادة البنزين من الخارج.
في المقابل، يطالب خبراء اقتصاديون ومعنيون في الشأن الغذائي برفع الدعم وتقديم بدائل للناس بآليات شفافة، منها البطاقة التمويلية والمساعدات النقدية المباشرة، باعتبار أنّ المواد المدعومة، ومن بينها المازوت والبنزين، تهرب إلى سورية ولا يستفيد منها اللبنانيون ولا يجدونها أصلاً في السوق، وهم يرفضون إنفاق ما تبقى من ودائعهم في المصارف على دعم التهريب.
على صعيد آخر، عادت أزمة انقطاع الأدوية لتلوح في الأفق في ظلّ امتناع شركات ووكلاء عن تسليم الأدوية للصيدليات بانتظار رفع الدعم عنها وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذه الأدوية ترتبط بشكل أساسي بأمراض مزمنة، منها الضغط، القلب، السكري وغير ذلك.