لبنان | مع انطلاق “ماراتون أسترازينيكا”… إقبال كثيف في مختلف المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انطلقت صباح اليوم السبت عملية ماراتون التلقيح في مختلف المناطق ‏اللبنانية.‏ وأعلنت وزارة الصحة العامة عبر “تويتر” أن الإقبال كثيف جداً في ‏المناطق منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز “أسترازينكا”.‏

ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن ‏الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات.‏

تزامنًا، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر “تويتر” ‏قائلاً: “الأمور تسير بشكل سلس في مركز تلقيح أسترازينيكا في مستشفى ‏رفيق الحريري. الأبحاث تشير إلى أن تلقي اللقاح بشكل كامل يمكن أن ‏يكون فعالاً بنسبة 90% في الحد من الحاجة للاستشفاء في حال التعرض ‏للمتحورات الأكثر عدوى التي اكتشفت في الهند”.‏

وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي ‏لـ”النهار” أن الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً ‏لإعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح ‏لها بتلقي لقاح استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة حتى 65 ‏ومن لا يعانون أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون ‏قد تعرضوا إلى جلطات سابقة.‏

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أما الهدف من وراء ذلك فهو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس وتشجيعهم ‏على تلقي لقاح استرازينكا لتأمين المناعة الاجتماعية بأعلى نسبة ممكنة. ‏كما أن هذه الخطوة في هذا اليوم قد تكون تحفيزية لتشجيع عدد أكبر من ‏المواطنين على تلقي اللقاح في وقت لاحق وتسهيل عملية الوصول إليه. ‏كما وأن العلاقة بين لقاح أسترازينكا والإصابة بجلطات في الدم كانت قد ‏أثارت مخاوف كثيرين من هذا اللقاح، لكن في الوقت نفسه لوحظ أنه في ‏الأسبوعين الأخيرين بدا واضحاً ارتفاع أعداد من أقدموا على تلقي اللقاح ‏كون احتمال الإصابة بالجلطة يعتبر بسيطاً جداً، هذا في مقابل الفائدة من ‏تلقيه لمواجهة الوباء لاعتبار أن تلقي أي لقاح يعتبر الحل الوحيد ‏لمواجهة انتشار الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.‏