لبنان | مع انطلاق “ماراتون أسترازينيكا”… إقبال كثيف في مختلف المناطق اللبنانية

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ماراتون أسترازينيكا
انطلقت صباح اليوم السبت عملية ماراتون التلقيح في مختلف المناطق اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة العامة عبر “تويتر” أن الإقبال كثيف جداً في المناطق منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز “أسترازينكا”.
ويهدف هذا اليوم إلى تلقيح أعداد كبرى من المواطنين الذين هم ضمن الفئات التي يمكن أن تتلقى هذا النوع من اللقاحات.
تزامنًا، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر “تويتر” قائلاً: “الأمور تسير بشكل سلس في مركز تلقيح أسترازينيكا في مستشفى رفيق الحريري. الأبحاث تشير إلى أن تلقي اللقاح بشكل كامل يمكن أن يكون فعالاً بنسبة 90% في الحد من الحاجة للاستشفاء في حال التعرض للمتحورات الأكثر عدوى التي اكتشفت في الهند”.
وأوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البرزي لـ”النهار” أن الأشخاص المعنيين بحملة التلقيح المكثفة التي تقام غداً لإعطاء اللقاح مجاناً للمواطنين هم أولئك الذين هم من الفئات التي يسمح لها بتلقي لقاح استرازينيكا وهم حكماً من تخطوا سن 30 سنة حتى 65 ومن لا يعانون أي مشكلة أو حالة صحية تمنع تلقيهم اللقاح، كأن يكونون قد تعرضوا إلى جلطات سابقة.
أما الهدف من وراء ذلك فهو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس وتشجيعهم على تلقي لقاح استرازينكا لتأمين المناعة الاجتماعية بأعلى نسبة ممكنة. كما أن هذه الخطوة في هذا اليوم قد تكون تحفيزية لتشجيع عدد أكبر من المواطنين على تلقي اللقاح في وقت لاحق وتسهيل عملية الوصول إليه. كما وأن العلاقة بين لقاح أسترازينكا والإصابة بجلطات في الدم كانت قد أثارت مخاوف كثيرين من هذا اللقاح، لكن في الوقت نفسه لوحظ أنه في الأسبوعين الأخيرين بدا واضحاً ارتفاع أعداد من أقدموا على تلقي اللقاح كون احتمال الإصابة بالجلطة يعتبر بسيطاً جداً، هذا في مقابل الفائدة من تلقيه لمواجهة الوباء لاعتبار أن تلقي أي لقاح يعتبر الحل الوحيد لمواجهة انتشار الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.