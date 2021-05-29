لبنان | دعوى من حزب الله ضد سعيد بعد 6 أشهر… والأخير يطالب بتقديم الموعد ‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
وطالب سعيد بتقديم الموعد، قائلاً: “اذا كنت فعلاً أسعى الى “إشعال حرب اهليّة” 6 اشهر يشكلون خطر على لبنان”. وتابع، “اذا كنت بريء من تهمة الحزب يجب ان لا انتظر 6 اشهر لإظهار براءتي”.
فارس سعيد
غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “عيّنت النيابة العامة موعد استماعي في الدعوى المقامة ضدّي من قبل حزب الله يوم 13-2-2021، اي بعد ستة أشهر”.
وطالب سعيد بتقديم الموعد، قائلاً: “اذا كنت فعلاً أسعى الى “إشعال حرب اهليّة” 6 اشهر يشكلون خطر على لبنان”. وتابع، “اذا كنت بريء من تهمة الحزب يجب ان لا انتظر 6 اشهر لإظهار براءتي”.
يذكر ان سعيد كان قد حمّل سابقاً حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال الاقتتال الذي حصل بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
وكتب عبر “تويتر”: “إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه اسرائيل عمل يتحملّ مسؤوليته حزب الله والجمهورية اللبنانية”، مضيفاً: “انه عمل مرفوض ويدخلنا في مجهول يضاف على مجهولنا”.