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لبنان | دعوى من حزب الله ضد سعيد بعد 6 أشهر… والأخير يطالب بتقديم الموعد ‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

فارس سعيد

غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “عيّنت النيابة ‏العامة موعد استماعي في الدعوى المقامة ضدّي من قبل حزب الله يوم 13-2-‏‏2021، اي بعد ستة أشهر”.‏

وطالب سعيد بتقديم الموعد، قائلاً: “اذا كنت فعلاً أسعى الى “إشعال حرب اهليّة” 6 ‏اشهر يشكلون خطر على لبنان”. وتابع، “اذا كنت بريء من تهمة الحزب يجب ان ‏لا انتظر 6 اشهر لإظهار براءتي”.‏
يذكر ان سعيد كان قد حمّل سابقاً حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ باتجاه ‏إسرائيل خلال الاقتتال الذي حصل بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.‏

وكتب عبر “تويتر”: “إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه اسرائيل عمل ‏يتحملّ مسؤوليته حزب الله والجمهورية اللبنانية”، مضيفاً: “انه عمل مرفوض ‏ويدخلنا في مجهول يضاف على مجهولنا”.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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