لبنان | دعوى من حزب الله ضد سعيد بعد 6 أشهر… والأخير يطالب بتقديم الموعد ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “عيّنت النيابة ‏العامة موعد استماعي في الدعوى المقامة ضدّي من قبل حزب الله يوم 13-2-‏‏2021، اي بعد ستة أشهر”.‏

وطالب سعيد بتقديم الموعد، قائلاً: “اذا كنت فعلاً أسعى الى “إشعال حرب اهليّة” 6 ‏اشهر يشكلون خطر على لبنان”. وتابع، “اذا كنت بريء من تهمة الحزب يجب ان ‏لا انتظر 6 اشهر لإظهار براءتي”.‏

يذكر ان سعيد كان قد حمّل سابقاً حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ باتجاه ‏إسرائيل خلال الاقتتال الذي حصل بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.‏

وكتب عبر “تويتر”: “إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه اسرائيل عمل ‏يتحملّ مسؤوليته حزب الله والجمهورية اللبنانية”، مضيفاً: “انه عمل مرفوض ‏ويدخلنا في مجهول يضاف على مجهولنا”.‏