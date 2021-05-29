لبنان | عبدالله: انهيار واهتراء واحباط في كل مكان… ماذا ننتظر بعد؟

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بلال عبدالله
غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلاً: “نقص في الأدوية، والمستلزمات الطبية، وفي لوازم المختبرات في المستشفيات. مراكز صحية ستقفل كلياً أو جزئياً، وجراحات تؤجل أو ترفض. طوابير على البنزين، والمولدات الخاصة تقاتل للحصول على المازوت. سلع غذائية أصبحت تقريباً خارج سلة الدعم كليا. انهيار واهتراء واحباط في كل مكان. ماذا ننتظر بعد؟”.
ويشهد لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق، إذ فقدت الليرة أكثر من ثمانين بالمئة من قيمتها ويواجه غالبية اللبنانيين الفقر. وعلى الأثر، يعاني لبنان من شح في المحروقات والدواء والمواد الغذائية، إذ يتكرّر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود كل فترة لكن لأسباب تختلف، بحسب المعنيين، فتارةً ترتبط بارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي لبنانياً، وأحياناً أخرى بارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، وتحديداً في السوق السوداء، أو لعدم فتح اعتمادات كافية لاستيراد مادة البنزين من الخارج.
في المقابل، يطالب خبراء اقتصاديون ومعنيون في الشأن الغذائي برفع الدعم وتقديم بدائل للناس بآليات شفافة، منها البطاقة التمويلية والمساعدات النقدية المباشرة، باعتبار أنّ المواد المدعومة، ومن بينها المازوت والبنزين، تهرب إلى سورية ولا يستفيد منها اللبنانيون ولا يجدونها أصلاً في السوق، وهم يرفضون إنفاق ما تبقى من ودائعهم في المصارف على دعم التهريب.
على صعيد آخر، عادت أزمة انقطاع الأدوية لتلوح في الأفق في ظلّ امتناع شركات ووكلاء عن تسليم الأدوية للصيدليات بانتظار رفع الدعم عنها وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذه الأدوية ترتبط بشكل أساسي بأمراض مزمنة، منها الضغط، القلب، السكري وغير ذلك.