لبنان | إذا صدقت النيات فتشكيل الحكومة لن يستغرق ساعات.. هذا ما كشف عنه “بزّي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير”، النائب علي بزّي، أنّ “لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفويضاً من الجهات الداخلية معطوفاً على مباركة خارجية للمساعدة في حسم الملف الحكومي”.

حديث بزّي جاء خلال مقابلة اعلامية مع “راديو سوا” من واشنطن، أمل فيها في أن “يتجاوب المعنيون مع مساعي الرئيس برّي لإنقاذ البلد، والالتفات إلى الشعب الذي تحاصره الازمات الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية والصحية والتربوية”.

وأكد بزّي أنّ “تشكيل الحكومة لن يستغرق ساعات، إذا صدقت النيات وتنازل الجميع عن السقوف العالية لمصلحة تجنب الانهيار والارتطام الكبير، بخاصة وأن ما تم الاتفاق عليه هو حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا أثلاث معطلة فيها لأي جهة وعددها 24 وزيراً وبرنامجها اصلاحي وفقاً للمبادرة الفرنسية تستعيد ثقة الداخل والخارج، وما تبقى من عقبات مصطنعة تتعلّق ربما بحقيبتين في الامكان تذليلهما من خلال الحلول المتعددة التي في حوزة رئيس مجلس النواب”.

وأضاف: “لقد تفنن الجميع في اضاعة الوقت وتكدست علينا الازمات من كل الاتجاهات، اليوم على الجميع تلقف مبادرة الرئيس برّي والتي تشكل بتقديري الفرصة الأخيرة”.