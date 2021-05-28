لبنان | فياض يكشف عن سبب النقص في ​البنزين​ وإذلال المواطنين!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 09:16 مساءً - منذ 19 دقيقة

أوضح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، ​جورج فياض​، أنّ “المخزون استُهلك، وكان يكفي لـ6 أو 7 أيّام، لكن “مصرف ​لبنان​” أعطى أخيرًا الموافقة لبعض الشركات المستوردة للنفط، وتمّ تفريغ حمولة الباخرة الّتي كانت موجودة في البحر”.

وكشف، في تصريح تلفزيوني، أنّ “الأسبوع المقبل، سأتي تقريبًا 3 بواخر بنزين و3 بواخر مازوت، ويهمّنا أن تتفرّغ بسرعة عندما تصل لبنان، وقد تغطّي بعض التأخير وتعطينًا نفسًا لـ10 أو 15 يومًا”. ورأى أنّ المسؤول عن النقص في ​البنزين​ وإذلال المواطنين هو “عدم التخطيط، فاستيراد وتموين مادّتين مثل البنزين و​المازوت​، اللتين تُستهلكان بشكل كبير يوميًّا، يجب أن يكون منظّمًا”.

وأكّد فياض أنّ “المخزون يجب أن يكون أقلّه لـ15 يومًا من الاستهلاك طبيعي”، مشدّدًا على أنّهم “إذا أرادوا أن يكون السوق مؤمَّنًا، يجب أن يكون منظَّمًا ومدروسًا بين المخزون والاستهلاك”.