لبنان | جولة لـ “وفد فرنسي” داخل مرفأ بيروت تلاها اجتماع في مكتب القاضي بيطار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 07:31 مساءً - منذ 28 دقيقة

التقى المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، على مدى يومين خلال الأسبوع الجاري، وفداً قضائياً فرنسياً مؤلفاً من مدعي عام وقاضيي تحقيق يتابعون قضية إنفجار المرفأ.

وقام البيطار يرافقه الوفد الفرنسي بجولة ميدانية داخل حرم المرفأ في المكان الذي وقع فيه الإنفجار.

وأعقب جولة المرفأ إجتماع في مكتب المحقق العدلي في قصر عدل بيروت حيث جرى بين الطرفين تبادل ونقاش المعطيات المتعلقة بمسار التحقيق.

وسلّم الوفد الفرنسي القاضي البيطار تقريراً فنياً يتعلق بشق التحقيق الذي يقوم به المحققون الفرنسيون، على أن يقدموا تقريراً نهائياً في وقت لاحق.