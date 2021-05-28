لبنان | دبوسي يدعو وزير الاقتصاد لإعادة تفعيل فندق معرض رشيد كرامي الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 06:05 مساءً - منذ 26 دقيقة

وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، “تمنى فيه حث إدارة المناقصات العامة، على إنجاز دفاتر الشروط الملائمة للفندق التابع الى مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي، في أقرب وقت ممكن، والشروع بإستدراج العروض اللازمة لإعادة تفعيل دور هذا المرفق العام”.

وجاء في الكتاب:” لما كانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، ومن خلال دورها في تنمية وتطوير القطاعات الانتاجية وتحفيز وتنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة الشمال، ولما كان هذا النشاط يرتب ضرورة توفر مجموعة من الفنادق الفخمة في مدينة طرابلس، خاصة بجوار مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي، ولما كانت الدولة اللبنانية خلال شهر آب 2019 قد استرجعت فندق ال Quality In التابع لإدارة معرض رشيد كرامي الدولي والذي هو ضمن سلطة وصاية وزارتكم الموقرة، ولما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أحالت منذ فترة ملف طلب إعداد دفاتر شروط بمواصفات عالمية لكي تقوم شركة متخصصة بالفنادق بصيانته واستثماره وتشغيله من جديد، إلى إدارة المناقصات العامة، حيث ما زال هذا الطلب محفوظا في الإدارة المذكورة لغاية تاريخه.

لذلك، ولما نعهده في معاليكم من غيرة واهتمام لتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية على الصعيد الوطني، فإننا نتمنى على معاليكم حث إدارة المناقصات العامة لإنجاز دفاتر الشروط الملائمة في اقرب وقت ممكن والشروع بإستدراج العروض اللازمة لإعادة تفعيل دور هذا المرفق العام، شاكرين لكم جهودكم واهتمامكم”.