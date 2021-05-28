لبنان | مصلحة الليطاني: خبيران كشفا على وحدة المعالجة لمصنع في قب الياس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه بتاريخ اليوم كشف الخبيران الدكتور ناجي قديح وبول ابي راشد على وحدة المعالجة التابعة لمصنع شركة “سيكومو” في منطقة قب الياس قضاء زحلة، في اطار الكشف على المنشآت الصناعية في منطقة الحوض الاعلى بتكليف من جانب محكمة جزاء زحلة، وذلك في سياق الدعاوى القضائية المقامة ضدها من جانب مصلحة الليطاني.

اطلع الخبيران على طبيعة عمل وحدة المعالجة التابعة للمصنع، وذلك من خلال الكشف الحسي والميداني عليها وجمع العينات منها. وعمل فريق اعتيان خاص مكلف من جانب الخبيرين على جمع العينات من المخرج النهائي للمحطة والذي يصب في المسطحات المائية الطبيعية.

تفقد الخبيران حوض تجميع مياه غسل الرماد الناتج عن عملية الحرق في المحرقة التابعة للمصنع، حيث تبين وجود خزان اسمنتي غير مغلق سعة 10م3 مخصص لفصل الرماد عن السائل الذي يخرج من اعلى الحوض الى المسطحات المائية، فيما يتم انتشال الرماد بعد ترسيبه من اسفل الحوض وتجميعه في قطعة الارض المحاذية.

وافاد كريم حداد ان “الشركة تعمل على ترحيل الرماد المترسب (bottom ash) كما والرماد المتطاير (fly ash) دوريا الى شركات خاصة بصب الاسمنت، حيث يصار الى التخلص منه داخل البلوكات الاسمنتية”.

ردا على سؤال ممثل مصلحة الليطاني عن ماهية هذه الشركات وما اذا كان هناك ما يثبت كمية الرماد الصناعي واسماء الشركات، كون هذا الرماد يحوي على مواد عادمة وسامة ما قد يؤثر على المحيط البيئي والوسط المائي، افاد حداد “ان هذا الامر هو قيد المتابعة مع وزارة البيئة”.

وفي ختام جولتهما، اكد الخبيران “ان كفاءة وحدة معالجة الصرف الصناعي هي في نهاية المطاف رهن نتائج التحليل المخبري، وذلك بعد مقاربتها بالمعايير الحدية الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة”.