لبنان | عكر تشكل وفهمي لجنة لمتابعة التحضيرات للإنتخابات النيابية للمغتربين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 38 دقيقة

بحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي للعام 2022 والذي سيجري للمغتربين في الخارج، ومراحل تنفيذ الإنتخابات إضافة الى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الإنتخابات الماضية، مع الأخذ بالإعتبار إنتخاب 6 نواب سيمثلون المغتربين، وذلك خلال إجتماعهما في مقر وزارة الخارجية في حضور الأمين العام للخارجية هاني الشميطلي، المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس والمدير العام بالتصرف في وزارة الخارجية جوزيف نصير.

وقرر المجمتعون تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية مؤلفة من الوزيرين عكر وفهمي والشميطلي، وخوري ويونس، على أن تستعين اللجنة لاحقاً بمن تراه مناسباً، كما تم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف.