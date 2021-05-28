لبنان | هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بشأن منصة “Sayrafa”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 ايار لغاية الاربعاء 2 حزيران، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.

ولفت الى أنه ستتم تسوية هذه العلميات الخميس 3 حزيران 2021.وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.