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لبنان | عراجي: حل الدواء الموقت يخدم شهرين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

عاصم عراجي

اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أن “نسبة التلقيح في لبنان ما زالت أقل من 10%، للجرعة الأولى 9,5% وللجرعة الثانية 9،4%،” مشيراً الى “ان لبنان قد يبلغ مرحلة الأمان في تشرين الثاني2021، وما زلنا بحاجة الى اتباع التدابير الوقائية على الرغم من المؤشرات المطمئنة”.

وطمأن عراجي في حديث إذاعي الى ان “انتشار الفطر الاسود ما زال محدودا جدا في لبنان وتحت السيطرة على الرغم من رصد بعض الحالات، علما انه مؤذ جدا، لكن معالجته ممكنة.”

وأكد أن “الاتفاق الوقت جرى على توفير الدعم لجزء من مستوردات الادوية بقيمة 180 مليون دولار وتوزيعها، ما يكفي نظريا لشهرين، الا ان المشكلة تبقى في مآل الادوية بما ان مزاريب التهريب ما زالت مشرعة، ما يعني ان المبلغ المذكور لن يغطي المدة المتوخاة”، داعيا الى “قرار سياسي وتحرك فوري من الاجهزة الامنية لضبط الحدود وحماية ما تبقى من سلع مدعومة”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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