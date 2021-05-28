لبنان | 10 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي

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مطار رفيق الحريري الدولي
أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 أيار؛ وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية.
وجاءت نتائج 25/5/2021 كالتالي:
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية(
” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية(
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية(
” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية(
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية(
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية(
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية(
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية(
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية(
” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية(
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية(
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية(
” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية(
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية(
” رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية(
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية(
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية(
” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية(
وجاءت نتائج 26/5/2021 كالتالي:
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)
” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
” رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
” رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).