لبنان | جعجع للمودعين: تقدموا بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي للمصارف في “المركزي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “بعض أوساط السلطة بدأت حملة تطرح فيها معادلة إما لا بنج ولا دواء ولا مستلزمات طبية، وإما استخدام الاحتياطي الإلزامي في تكرار للمعادلة ذاتها التي استخدمت في موضوع الكهرباء: إما العتمة وإما الاحتياطي الإلزامي”.

وأضاف عبر “تويتر”: “لا تكتفي هذه السلطة بان تكون سلطة جائرة فاسدة فاشلة، بل تصرّ أيضا على ان تكون سلطة وقحة وفاجرة وسارقة إلى أبعد الحدود، لأنه من الجريمة بمكان وضع المواطنين باستمرار امام الأسوأ والأسوأ، فيما الدواء والمستلزمات الطبية من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية المواطن الفقير الذي وضع ما تيسّر له من أموال من تعبه وعرق جبينه في المصارف ليؤمن آخرته وتعليم أولاده، وليس لتخييره بين ان يعيش على العتمة أو ان تُسرق أمواله أو ان يموت من المرض”.

وقال: “إن ما بدأت تلمِّح إليه السلطة من استخدام الاحتياطي الإلزامي مرفوض بالمطلق، وتأمين المستلزمات الطبية هو من أولى مسؤوليات السلطة وليس من مسؤولية المواطن الذي قام بكل موجباته من خلال دفعه الضرائب والتزامه بالقوانين المرعية وتقيُّده بالنظام العام.

ودعا جعجع من جديد كل المودعين بالمصارف للإسراع بالتقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان، منعا للسلطة التي تكشِّر عن أنيابها لابتلاع الاحتياطي في بواليع فسادها وفشلها وسرقتها للأموال العامة وتهديد المواطنين بصحتهم من أجل سلبهم القروش الأخيرة المتبقية لهم”.