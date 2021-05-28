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لبنان | البراكس: حلحلة في أزمة البنزين ابتداءً من الإثنين المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

المحروقات

طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس، انه “ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في في أزمة البنزين”.

وأشار البراكس الى “أن الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس”، معلنا “أن هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا و بعد غد و ابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان”.

وأمل البراكس “ألا يتكرر المشهد الذي حصل في الايام الماضية وألا يتأخر مصرف لبنان باعطاء الموافقة للبواخر”، لافتا الى “أن هناك “باخرتي فيول”، يجب على مصرف لبنان ايجاد الحلول لهما اذ ان كل باخرة تكلفنا 20000 دولار يوميا، خصوصا واننا على أبواب فصل الصيف ونعول كثيرا على المغتربين، الذين يملكون العملة الصعبة التي ستنعش الاقتصاد والمطاعم والمحال التجارية خصوصا بعد الاقفال بسبب “” حيث تضررت هذه المؤسسات بشكل كبير، وعلينا تشجيع هؤلاء المغتربين بتأمين الكهرباء والبنزين وأبسط متطلبات الحياة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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