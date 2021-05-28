لبنان | وزني وقع 4 اعتمادات لشراء الفيول والغاز اويل لـ”كهرباء لبنان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و”الغازأويل” لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه الاعتمادات سترسل تباعاً إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.

وفيما يعاني المواطن اللبناني الأمرين بسبب تقنين الكهرباء القاسي من قبل شركة كهرباء لبنان من جهة، واصحاب المولدات من جهة ثانية منذ أيام، بسبب شح في مادة الفيول والمازوت، أكّدت “مصادر” وزارة الطاقة والمياه لـ”النهار” أنّ “السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في تموز 2006 عندما حاصر العدو الاسرائيلي لبنان”.

وتابع قائلاً أنّ “السبب يعود إلى تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، لكنه تفهم ما يحصل في المركزي لناحية الضغط على الاحتياط الإلزامي”.

ويعتبر المراقبون أنّ “التأخير في فتح الاعتمادات للبواخر الراسية في عرض البحر لمدة تتجاوز الـ7 أيّام، كما كان يحصل سابقاً، من شأنه أنّ يؤدي إلى تراجع مخزون الوقود في لبنان إلى مستويات خطرة”.

وفي السياق أفادت مصادر نفطية بأنه “على الرغم من فتح مصرف لبنان الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشاطئ، الا ان الكميات أتت غير كافية لتغطية حاجات السوق من مادتي البنزين والمازوت، ما ينذر بأزمة بنزين”.