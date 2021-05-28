لبنان | اتحادات بلديات عكار ناشدت لتوقيع المستحقات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أكد رؤساء اتحادات بلديات محافظة عكار في بيان، بعد اجتماع ناقشوا خلاله “تأخر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني في توقيع مستحقات البلديات والاتحادات من المرسوم الإنمائي لعام 2019 في وقت تعاني البلديات والاتحادات شحا في الموارد المالية نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وذلك منذ تأسيس الكيان اللبناني”.

أضاف البيان: “حيث انه لا توجد مبررات مقنعه لهذا التأخير، ذلك أن الوزير وزني قد وقع العديد من الحوالات المالية من الخزينة لجهة تسهيل مرافق الدولة. وأمام هذا الواقع نناشد الرئيس نبيه بري الإيعاز الى وزير المال توقيع المرسوم المذكور وتحويل قيمته الى حساب صناديق الاتحادات والبلديات في مصرف لبنان. وايضا توقيع عائدات الصندوق البلدي المستقل لعام 2019 الذي تم تحويله من قبل وزارة الداخلية الى المالية لزوم توقيعه من الوزير ومن ثم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، املين من الجميع السرعة الممكنة في التوقيع وتحويل الاموال نظرا للضائقة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعانيها الشعب اللبناني ولا سيما مناطق الاطراف كمحافظة عكار ومحافظة بعلبك الهرمل”.