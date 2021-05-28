لبنان | ريفي: الجيش ضمانة للبنانيين بعكس المنظومة العفنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ 40 دقيقة

غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “مرة جديدة نؤكد الدور الكبير الذي لعبه الجيش قيادة وضباطا في لجم مخططات الفتنة في طرابلس، فالجميع شهد على أداء استثنائي حازم، على مستوى القيادة والضباط المسؤولين عن الأمن”.

وأضاف: “الجيش يعطي الثقة للبنانيين بأنه ضمانة كبرى بعكس المنظومة العفنة التي قادتنا إلى الجحيم”.

كلام اللواء ريفي يأتي في وقت يقوم قائد الجيش العماد جوزف عون بجولة في فرنسا التي ستقدم للجيش اللبناني مساعدات لتمرير هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن.

وتمحورت لقاءات العماد عون على “ضرورة دعم الجيش اللبناني، العمود الفقري للبلاد”، ولمس عون “استشعار فرنسا بالخطر من انهيار البلاد في حال تزعزع الجيش.

وأطلع عون جميع مضيفيه على حاجات الجيش اللّبناني التي لا تقتصر فقط على السلاح، بل تنسحب على حاجات أخرى أبرزها دعم العسكر خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان وانعكاسها على راتب العسكري ووضعه المعيشي.

كذلك، أطلعت وزيرة الدفاع الفرنسية “العماد عون أنها في صدد إعداد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة لدعم الجيش اللبناني.

واختتم العماد عون زيارته الى فرنسا بلقاء جَمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي جدد خلال لقاء الـ 30 دقيقة “التأكيد على ثقة فرنسا بالجيش اللبناني، ودعمها المستمر له.