لبنان | على وقع الحديث عن خطوات نحو التشكيل… إليكم دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ ساعتين

على وقع الكلام عن التقدم بعض الخطوات في ملف تشكيل الحكومة، سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة 12950 ليرة لبنانية للشراء و12900 ليرة لبنانية للبيع.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ”منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.