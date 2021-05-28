لبنان | أبيض: بيان مصرف لبنان يثير القلق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كتب مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وقال: “لم يكن مستغرباً أن يكون للأزمة المالية العميقة التي نمر بها تأثير سلبي على الخدمات الصحية في بلد يستورد أكثر من ٨٠% من الأدوية والمستلزمات الطبية. لكن هذا لا يعني أن بيان مصرف لبنان بالامس حول استمرارية الدعم، وتأثير ذلك على تسليم الموردين للمستلزمات، أقل إثارة للقلق”.

وأضاف: “إعلان مصرف لبنان عن ارتفاع استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية في الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ليس مفاجئًا. هذا يرجع جزئيًا إلى كورونا، فقد كانت المستشفيات ووحدات العناية المركزة مليئة بالمرضى بأعداد غير مسبوقة”.

وتابع: “بالطبع، هناك أسباب أخرى لهذا النقص. احتكار الموردين وتهريب الأدوية المدعومة من البعض هو امر كشف عنه الاعلام سابقا. ولذلك، يجب أن يشمل الحل عمليات تفتيش محلية أفضل لمنع الاحتكار ومراقبة الحدود، وليس تقليص الخدمات الصحية الأساسية أثناء الوباء”.

وأردف: “بدأت الأزمة المالية منذ حوالى ٢٠ شهرًا. مع انخفاض الاحتياط في مصرف لبنان، دق الموردون والمستشفيات ناقوس الخطر منذ أشهر. ومع ذلك، لم يكن أحد مستعدًا للقرار المفاجئ بوقف تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية. سيكون لهذا القرار نتائج وخيمة”.

وأوضح أنه يمكن أن يشكّل استئناف الدعم حلاً سريعًا وموقتاً، لكنه لن يحل المشكلة بشكل دائم. جزء من الحل سيكون تكيف نظام الرعاية الصحية مع الوقائع الجديدة، لكن الاكتناز والتهريب ليسا خطأ المستشفيات ولا المرضى. الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان”.